عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

من جهة اخرى، منعت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.