انت الأن تتابع خبر البحرية البريطانية: هجوم جديد بالقوارب على سفينة تجارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، إنها "تلقت بلاغاً عن هجوم على إحدى السفن على بعد 60 ميلاً بحرياً شمال غربي ميناء الحديدة اليمني، وإنه وقع تبادل لإطلاق النار".

وأضافت الهيئة أنّ "3 قوارب صغيرة هاجمت الجانب الأيسر من السفينة، وأن كل طاقمها بخير". وأوضحت أن قوات التحالف تدخلت وابتعدت القوارب، وأن السلطات تحقق في الحادثة، ونصحت السفن بتوخي الحذر وإبلاغها بأي أنشطة مثيرة للريبة.

في ذات السياق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية: إنّ "زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية ومروحيات للبحرية الأمريكية جنوب البحر الأحمر".

وكانت الولايات المتحدة قد أسقطت صاروخين باليستيين، مساء السبت، أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، وأضافت أنّ هذا هو الهجوم الـ23 على سفن تجارية منذ 19 نوفمبر الماضي.