انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال .. وإصابات كبيرة بآفة جلدية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الأحد، عن مقتل ضابطٍ وجنديّ من جيشه في قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء العملية البرية إلى 176 قتيلًا، حسب ما أعلن عنه. كما يرتفع العدد الكلي لعدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 504 قتلى.

في ذات السياق، قالت مصادر عبريّة، الأحد، إنّه "تم تشخيص إصابة عدد كبير من الجنود الاسرائيليين في غزة بآفات جلدية يشتبه في أنها غير طبيعية وحتى خطيرة، نتيجة لدغات ذبابة الرمل".