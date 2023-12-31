انت الأن تتابع خبر هيئة الأسرى: حالات تسمم في صفوف أسرى سجن عوفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنّ عددًا كبيرًا من أسرى سجن عوفر، تعرّضوا لحالات تسمم بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة لهم.

وأشار محامي الهيئة بعد محاولات صعبة لزيارة السجن بتاريخ 28/12/2023، أنّ الأسرى شعروا بآلام شديدة بالبطن وإسهال و قيء، مباشرة بعد تناولهم الطعام.

علمًا أنّ إدارة السجون تتعمد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى، من ضمنها إبقاؤهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كمًا ونوعًا، وتقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح و العزل.