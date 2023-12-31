انت الأن تتابع خبر الرئاسة الفلسطينية تتحدث عن السلام ونتنياهو يصفّي القضية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار دون انهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أبو ردينة في بيان الأحد، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها أنه ينوي السيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة، أن وقف العدوان على غزة أولا، ووقف هجمات المستوطنين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هي الأولويات الوطنية حاليا.

وتابع أن على الإدارة الأميركية بدلا من تزويد إسرائيل بالسلاح، أن تتحمل مسؤولياتها لتحقيق الأمن والاستقرار ليس في فلسطين فقط، بل لوقف اشتعال المنطقة.

وقال "نحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها"، مضيفا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي هوية الشعب الفلسطيني وعنوان استقلاله وسيادته.

وتجري الآن تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير واعمال العنف في الضفة ودمار غزة والرئاسة الفلسطينية ما زالت تتحدث عن السلام، وفق خبراء ومراقبين.