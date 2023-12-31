انت الأن تتابع خبر القسام تنشر مشاهد من الالتحام مع آليات وجنود إسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، استهداف آليات وجنود إسرائيليين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



ونشرت الكتائب مشاهد من عملية استهداف عناصرها لآليات إسرائيلية متوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان بسقوط عشرات القتلى والمصابين المدنيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة شملت المخيمات والمدارس وبيوت الأهالي، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة منهم لا تزال تحت الأنقاض.



وأكد مصدر سقوط 64 قتيلا في غارات إسرائيلية على المنطقة الوسطى في القطاع خلال الساعات الماضية.



وذكر أن "40 قتيلا على الأقل معظمهم لا يزال تحت الأنقاض في قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة".



كما أشار إلى أن الغارات الإسرائيلية تجددت على مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة، ووردت أنباء عن مقتل شاب برصاص الزوارق الحربية على شاطئ بحر رفح.



وأكد تجدد دوي انفجارات في المحافظة الوسطى مع تواصل الاشتباكات في المناطق الشرقية لمخيم البريج والمغازي.



وتزامن ذلك مع قصف مدفعي متواصل على مخيم البريج واشتباكات شرق البريج، علما أن الجيش الاسرائيلي منع طواقم الإسعاف من الدخول للمخيم من أجل إجلاء ضحايا وجرحى القصف المدفعي المستمر.



وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة وتزايد التصعيد في المنطقة.