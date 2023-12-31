انت الأن تتابع خبر دك حشود عسكرية وآليات إسرائيلية .. بيانات نارية من المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس، أنها قصفت برشقة صاروخية وبقذائف هاون حشود عسكرية إسرائيلية ومقر للقيادة والسيطرة في جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أعلنت في وقت سابق أن مقاتليها تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بجنود إسرائيليين في حي الشجاعية، وهو ما أسفر عن قتيل وجريح.

وتمكنت من قنص جندي إسرائيلي في حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، إنها دكت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

من جانبه، قال لمتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع، ان اعتداء أميركي على 3 زوارق واستشهد 10 من قواتهم

وأشار إلى ان القوات الأميركية تتحمل تبعات استهداف الزوارق اليمنية في البحر الأحمر.

وتابع سريع قائلا: "قواتنا نجحت في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة كانت متجهة لموانئ شواطئ فلسطين المحتلة،ظ وتحركات القوات الأميركية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة، ونهيب ببقية الدول عدم الانخراط بالمسلك الأميركي الخطير لما له من تداعيات سلبية قد تؤثر على الجميع".