انت الأن تتابع خبر فيديو .. صواريخ القسام تضرب تل أبيب بأول دقائق العام الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والمناطق المجاورة في أول دقائق العام الجديد.

بدورها، اعلنت كتائب القسام قصف مدينة تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90 رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وتم سماع أصوات الانفجارات في سماء تل أبيب دون ورود معلومات عن المواقع والاضرار التي سببتها صواريخ القسام.

وقال الاعلام الاسرائيلي ان الرشقة الصاروخية التي أُطلقت من غزة كبيرة جداً، طالت مدينة ازديروت وزيكيم وبعض مناطق غلاف غزة، ومستوطنة موديعين القريبة من القدس، ومدينة تل أبيب، ومحيط مطار بنغوريون، وعشرات المدن الأخرى.