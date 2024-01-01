انت الأن تتابع خبر الإعلام العبري: حماس تعايدنا بالعام الجديد بالصواريخ وتنتصر علينا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت وسائل إعلام عبرية، عناوين حول اطلاق القسام رشقة صاروخية على تل أبيب وضواحيها في رأس السنة الجديدة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية: "الجيش قال انه دمر قدرات حماس الصاروخية بنسبة 80 ‎بالمئة واليوم حماس تعايدنا بالعام الجديد بالضرب في مركز البلاد .. "حماس انتصرت علينا".

الجدير بالذكر، ان صفارات الانذار دوت في كل أرجاء كيان الاحتلال في أول دقائق العام الجديد بتوقيت فلسطين المحتلة.

وأعلنت كتائب القسام قصف مدينة "تل أبيب" وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90" رداً على المجازر بحق المدنيين.