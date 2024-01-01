انت الأن تتابع خبر لافتات في تل أبيب تدعو لتدمير غزة .. آخر المستجدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفذت قوات الاحتلال حملة دهم في قرية بيت إيبا غرب نابلس، واعتقلت عددا من المواطنين، ثم انسحبت من القرية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم، واعتقلت الشاب يوسف سراحنة.

وفي غزة، شُنت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في خان يونس، واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم أطفال في قصف الاحتلال استهدف منزلاً في المدينة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن زوارق جيش الاحتلال قصفت شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة بعدد من القذائف.

من جانبه، قال المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال إن إسرائيل غارقة بعمق في خطاب الإبادة الجماعية، ويظهر ذلك في الإعلام والسياسة وفي الحياة العامة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار سيغال -الذي يعمل بقسم أبحاث الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون الأميركية- إلى وجود وتدميرها.

وبين أن هذه الخطابات تستخدم بطريقة مباشرة وواضحة للغاية، وأضاف "لا تحتاج إلى شهادة في الأدب المقارن لتفسير مثل هذه العلامات والتعابير".

من ناحية ثانية، كشف موقع "إيبوك" الإسرائيلي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لتدريب قوة قوامها حوالي 5000 فرد من قوات الأمن الفلسطيني لنشرها في جميع أنحاء قطاع غزة بهدف الحفاظ على النظام بعد ما سماه "اليوم التالي للحرب".

وبحسب الخطة الأميركية، يفترض أن تتعاون هذه القوات أمنيا مع الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة ومن وصفها بالدول العربية المعتدلة، على غرار القوة الأمنية الخاصة التي أنشأها الجنرال الأميركي كيث دايتون في الضفة الغربية عام 2005 بعد انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.