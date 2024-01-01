كيم جونغ يهدد بتدمير أمريكا

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رياض - احمد صلاح - قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ للقادة العسكريين في البلاد إنه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في حال اختارتا المواجهة العسكرية.



وأشار كيم، بحسب وسائل إعلام رسمية الإثنين، إلى ان خطر مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية يتزايد على نحو سريع بسبب المناورات العدائية للأعداء ومنهم الولايات المتحدة، ما يتطلب من البلاد أن تستعد جيداً وتشحذ قوتها لحماية نفسها.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم "إذا اختار العدو المواجهة العسكرية..على جيشنا أن يوجه ضربة مميتة للقضاء عليه تماماً بحشد كل الوسائل والإمكانات القوية دون لحظة تردد".



وأضافت الوكالة أن كيم استقبل كبار القادة العسكريين أمس في مقر حزب العمال الحاكم لتهنئتهم على الإنجازات التي تحققت في 2023.



واختبرت كوريا الشمالية في العام الماضي أكبر صواريخها الباليستية، وأطلقت أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري، وهو ما وصفه كيم بتقدم كبير في تحديث الجيش.



وجاء خطاب كيم بعد أن كثفت الولايات المتحدة تدريباتها مع كوريا الجنوبية في العام الماضي، ونشرت المزيد من الأصول العسكرية الاستراتيجية بينها غواصة صواريخ نووية، وحاملات طائرات، وقاذفات قنابل كبيرة.



وفي سيول، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم بتسريع العمل لاستكمال نظام الدفاع الصاروخي، ونظام يستخدم الردع الأمريكي الموسع "ليردع بشكل أساسي أي تهديد نووي وصاروخي من كوريا الشمالية".