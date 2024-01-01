انت الأن تتابع خبر الاحتلال ينوي بناء جدار على الحدود المصرية .. ما القصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرارا وتكرارا على أهمية السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا.

وكان نتنياهو قد أبلغ أعضاء حكومته الاحد، أن اسرائيل والولايات المتحدة يحاولان صياغة اتفاقيات للتعامل مع "الأنفاق على الحدود بين قطاع غزة وسيناء" على حد قوله.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده الليلة الماضية: «محور فيلادلفيا يجب أن يكون في أيدينا ويجب إغلاقه ومن الواضح أن أي ترتيب آخر لن يؤمن ما نريد».

وأحد الحلول التي يجري النظر فيها هو أن الأميركيين سيمولون بناء جدار تحت الارض على طريق محور فيلادلفيا الذي يفصل قطاع غزة ومصر.

وحسب صحيفة يديعوت احرنوت، ان إحدى الأفكار التي يتم اختبارها في الحوار بين الدول هي التمويل الأمريكي لبناء جدار تحت الأرض، على غرار الجدار بين غزة وإسرائيل.

التصريحات الإسرائيلية حول ضرورة السيطرة على محور فيلادلفيا تثير ردود فعل غاضبة من المصريين.



وغرد النائب المصري مصطفى بكري صباحا قائلا: "عندما يقول نتنياهو إن منطقة محور فيلادلفيا على الحدود المصرية يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية، فهذا اعتداء سافر على اتفاق السلام بين البلدين. لا تقتربوا من الحدود المصرية. خط أحمر، ويبدو أنكم لا تعرفون قدرة جيشنا وقوته".



محور فيلادلفيا، يفصل بين مصر وقطاع غزة يمتد 14 كيلومتراً من البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى معبر كرم أبو سالم شرقاً.