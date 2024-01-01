انت الأن تتابع خبر مقتل 29 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً بنيران زملائهم في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 29 من الضباط والجنود سقطوا بنيران زملائهم أو في حوادث عملياتية منذ بدء العملية البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من ناحية ثانية، أعربت المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام في تل أبيب خشيتهما من أن تنسب محكمة العدل الدولية لحكومة الاحتلال جرائم إبادة جماعية في غزة، حسبما أفادت صحيفة هآرتس العبرية.

وأضافت الصحيفة أن أحد كبار القانونيين الذين يتعاملون مع القضية حذر جيش الاحتلال من إصدار أمر من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار.

وأفادت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق، بأن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لإقامة دعوى ضد تل أبيب لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وذكرت محكمة العدل الدولية، أن دعوى جنوب إفريقيا تقول إن تل أبيب قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة.