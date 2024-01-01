انت الأن تتابع خبر بدء دخول مطاعيم الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ان مطعومات الأطفال الروتينية بدأت بالدخول إلى قطاع غزة، الاثنين، من خلال معبر رفح البري في مصر.

وتضم المطعومات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها من الطعومات الروتينية الخاصة بالأطفال، وهي تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهراً، بحسب الكيلة.



وأضافت الكيلة أن المطعومات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية، إضافة لما تبرعت به اليونسيف بدأت بالدخول إلى القطاع، وذلك في ظل الوضع الوبائي الحرج الذي تسببت به عدوان الاحتلال على غزة.