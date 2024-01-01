انت الأن تتابع خبر قوات الاحتلال تبدأ العام الجديد بمواجهات ضارية مع المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت سرايا القدس، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال منذ الفجر في محاور شرق وشمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامنا مع الاشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال.

وكانت كتائب القسام قد أرسلت تهنئة للاحتلال بأول دقائق العام الجديد، من خلال رشقة كبيرة من الصواريخ الموجهة إلى تل أبيب وعشرات المدن، ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

من ناحية ثانية، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخين منزلا في محيط بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.