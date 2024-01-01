انت الأن تتابع خبر زلزال قوي يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.4 درجة ضرب شمال وسط اليابان الاثنين.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما، وطلبت من الناس مغادرة المنطقة الساحلية على الفور.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

وحتى الساعة لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، إلا أن الإنذار بتهديد تسونامي شمل الساحل الغربي للبلاد بأكمله.