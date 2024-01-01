انت الأن تتابع خبر جندي إسرائيلي يخطف رضيعة فلسطينية من غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر عبرية، الإثنين، أن جندي إسرائيلي قام بخطف رضيعة فلسطينية من داخل منزلها في جنوب قطاع غزة، بعد ارتقاء عائلتها في القصف الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المصادر، أن الضابط الذي قام بخطف الرضيعة الفلسطينية، نقلها إلى الداخل المحتل وما زال مكانها مجهولاً، بحسب القدس الإخبارية.

ووفق الإعلام العبري فإن الضابط تعرض للإصابة في المعارك مع المقاومة في غزة بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، إلا أنه قتل قبل يومين متأثراً بإصابته وهو هارئيل إيتاح ويشغل منصب قائد فرقة في لواء جفعاتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي.