انت الأن تتابع خبر حماس تنعى خطيب الأقصى السابق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعت حركة حماس، الإثنين، الشهيد الدكتور يوسف جمعة سلامة الذي ارتقى الاحد خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم المغازي في قطاع غزة.

وأكدت حماس أن إجرام الاحتلال المتواصل الذيل يطال أبناء الشعب الفلسطيني وكل مقومات الحياة الإنسانية في القطاع، منذ ما يقارب 3 أشهر، لن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية، وأن الشعب سيبقى ثابتا على الأرض مدافعا عنها حتى دحر الاحتلال وزواله.

وارتقى الشهيد الشيخ يوسف سلامة الأحد، في قصف استهدف منزله في مخيم المغازي، وشغل الشهيد سلامة سابقا منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، وكان أيضا خطيبًا للمسجد الأقصى.