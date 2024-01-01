انت الأن تتابع خبر القسام تنصب كميناً لقوة إسرائيلية وتوقعهم قتلى وجرحى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام ان مجاهديها نصبوا كمينا لقوة صهيونية في مخيم البريج وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وكانت قد أعلنت القسام بوقت سابق الاثنين، أنها سيطرت على طائرة مسيرة إسرائيلية كانت في "مهمة استخباراتية" في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

هذا وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين كبار بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ان حماس ستحتفظ بقدرات صاروخية أقل، لكنها ستستمر حتى عامين أو 3 أعوام.

وأشارت إلى ان وزارة الدفاع بدأت بناء جدران وسواتر بمحيط طريق رئيس في غلاف غزة، لحماية المركبات المدنية.

على صعيد آخر، دوت صفارات الإنذار في جميع بلدات الجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان.