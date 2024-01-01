انت الأن تتابع خبر حاملة الطائرات فورد تغادر المنطقة .. ماذا يعني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد موقع Ynet الإسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن حاملة الطائرات "فورد" التي تم إحضارها إلى المنطقة لردع "حزب الله" ستغادر البحر الأبيض المتوسط ​​​​في الأيام المقبلة.



وذكر الموقع أن إسرائيل ليست قلقة من التقارير التي تفيد أن حاملة الطائرات الأمريكية والسفن المرافقة لها ستغادر المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أن لديها قوات كافية في المنطقة، وأنه سيتم إرسال سفن إضافية إذا دعت الحاجة.



ووفقا لتقرير نشرته شبكة ABC الأمريكية فإن أكبر حاملة طائرات أمريكية كانت تقترب من نهاية انتشارها العملياتي عندما تم إرسالها إلى البحر الأبيض المتوسط ​​في اليوم التالي لهجوم حماس في 7 أكتوبر، مع البوارج الخمس التي رافقتها.



وأشار مسؤول أمريكي إلى أن عودة حاملة الطائرات إلى قاعدتها في نورفولك بولاية فيرجينيا تسير في الموعد المحدد، مشددا على أنه حتى مغادرة هذه الحاملة للمنطقة، ستبقى الولايات المتحدة تتمتع بالكثير من القدرة العسكرية في المنطقة والمرونة، بما في ذلك نشر طرادات ومدمرات إضافية في البحر الأبيض المتوسط، والشرق الأوسط.



ورجح مصدر للشبكة الأمريكية أن تكون مغادرة القطعة البحرية الحربية الأكبر في العالم، تعبيرا عن الاستياء الأمريكي من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.