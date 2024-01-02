انت الأن تتابع خبر إسرائيل أمام محكمة العدل بسبب جرائمها فهل ستوقف الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية في غزة.



وكانت المحكمة أعلنت الجمعة الماضية أنها تلقت طلبا من جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.



وقال عادل خليل الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي إن إسرائيل "ملزمة بالحضور لأنها موقعة على ميثاق محاربة الإبادة الجماعية" وفي حال عدم حضورها ومثولها أمام المحكمة قد "تصدر المحكمة قرارا يلزم إسرائيل بوقف الحرب على غزة".



وأشار خليل إلى أن "إسرائيل تراهن على الدور الأميركي الذي قد يمارس ضغوطا على المحكمة أو جنوب أفريقيا".