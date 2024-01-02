انت الأن تتابع خبر المقاومة تخوض معارك عنيفة وبيان من سرايا القدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس، صباح الثلاثاء، أن مقاتليها قصفوا حشودا عسكرية إسرائيلية في منطقة المحطة بخان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف هاون.

يأتي ذلك بينما تخوض المقاومة معارك عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في وسط وأطراف خان يونس.

من ناحية ثانية، كشف انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أحياء أخرى شمالي مدينة غزة عن دمار واسع وجثث وأشلاء متناثرة هناك.

وفي حي الشيخ رضوان، تناثرت جثامين عشرات الشهداء في الشوارع وظلت ملقاة على قارعة الطرقات لأيام.

وبعد استكمال قوات الاحتلال انسحابها من الحي، تكشف حجم الدمار الهائل الذي أصاب المباني السكنية والمرافق الصحية والمؤسسات جراء القصف الذي استمر طوال أسابيع.

هذا وأسفر القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية عن استشهاد 70 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وتتعرض دير البلح لقصف مكثف على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من سكان المنطقة الوسطى التوجه إليها، حيث أُدّيت صباح الثلاثاء صلاة الجنازة على عدد من الشهداء في دير البلح.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية ان اختطاف رضيعة من قطاع غزة دليل على ارتكاب جيش الاحتلال أفظع الجرائم دون محاسبة، وطالبت سلطات الاحتلال بتسليم الرضيعة المختطفة بشكل رسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية فورا.

على صعيد آخر، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عدة صواريخ أُطلقت الثلاثاء من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي في الجليل الغربي، ولم يسفر عن إصابات بين الإسرائيليين على حد قولها.