انت الأن تتابع خبر قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال .. بيانات المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف الثلاثاء تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت قبالة جنوبي لبنان وأوقع أفراده بين قتيل وجريح.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في وقت سابق الثلاثاء أن مدفعية الجيش ردت على هجوم صاروخي انطلق من لبنان واستهدف مستوطنة شلومي في الجليل الغربي.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان.



كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات عيترون وعلما الشعب والضهيرة وطيرحرفا جنوبي لبنان.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت الثلاثاء دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

الجدير بالذكر ان مروحتين من فرقة الإنقاذ في الجيش الإسرائيلي، أقلّت الثلاثاء جنودا مصابين من منطقة جنوب مدينة غزة.

بينما يتكبد جيش الاحتلال، يوميا عددا كبيرا من الإصابات في المعارك الدائرة مع المقاومة بقطاع غزة.