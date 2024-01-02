انت الأن تتابع خبر اشتعال النيران بطائرة للركاب في مطار طوكيو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعلت النيران بطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية، الثلاثاء، في مطار هانيدا بطوكيو.

وتم إجلاء جميع الركاب في الطائرة وأفراد الطاقم، وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة.

وأظهرت اللقطات طائرة الركاب تتحرك ثم تشتعل فيها كرة نارية كبيرة.

ثم شُوهدت الطائرة بعد ذلك متوقفة مع فتح ممرات الطوارئ والركاب يركضون منها، بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 367 راكبًا وأفراد الطاقم البالغ عددهم 12 فردًا كانوا على متن الطائرة.

وأقلعت رحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 516 من مطار نيو شيتوس في هوكايدو إلى مطار هانيدا بطوكيو، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).

وقالت الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة اصطدمت عند هبوطها بما يبدو أنها طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.