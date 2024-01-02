انت الأن تتابع خبر هنية:2024 عام تحرير الأسرى ولا صفقة إلا بشروط المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية: إن 2024 عام تحرير الأسرى والوحدة الفلسطينية، مبينا ان الاحتلال الإسرائيلي استباح كل شيء في عدوانه على قطاع غزة بمنتهى الوحشية والهمجية.



وحيّا هنية دولة جنوب إفريقيا لتقديمها شكوى على إسرائيل لدى محمكة العدل الدولية على جرائم الابادة التي تقوم بها في غزة والضفة,



وأكد هنية في كلمة متلفزة الثلاثاء، أن المقاومة وقادتها بخير، وأن المقاومين يمارسون مهامهم بكل اقتدار في الميدان، وجعلوا دبابات الاحتلال وناقلاته توابيت متفحمة.



واوضح أن الشعب الفلسطيني في غزة لا يزال يقدم أمثلة الثبات والصمود في اليوم 88 للعدوان، وأثبت مقاومته وصموده رغم كل وجعه وآلامه نتيجة النزوح والتدمير والمجازر التي يتعرض لها.



وشدد هنية على أن المقاومة لن تطلق سراح أي المحتجزين في غزة إلا بشروط المقاومة.



ولفت إلى أن كل يوم يمر يزيد المقاومة قوة وصلابة وثقة بالنصر، وشاهدت الأمة جمعاء الشهيد الرباني الذي صعدت روحه وهو ساجد مقبل غير مدبر.



وقال :إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ الترويج للانتقال للمرحلة الثالثة التي سيسقط فيها العدو مرة أخرى، منوها أن العدوان سيتوقف تحت ضربات المقاومة.



وأوضح أن المقاومة تلقت العديد من المبادرات، وأنها أكدت تمسكها بوحدة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.