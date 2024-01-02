انت الأن تتابع خبر انفجار قوي يهز ضاحية بيروت الجنوبية .. فيديو وصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -ُ سمع دوي إنفجار كبير في أوتوستراد هادي نصرالله القريب من مستديرة المشرفية في الضاحية الجنوبية لم تعرف طبيعته، في حين أشارت المعلومات الى أنه أسفر عن أضرار كبيرة.



وأفادت مصادر في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية.



وأكدت المصادر أن الانفجار وقع في منطقة الشياح -المشرفية دون معرفة الاسباب حتى الساعة.



واشتعلت النيران باحدى السيارات المتوقفة في المنطقة.



واتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار في منطقة المشرفية اتوستراد هادي نصرالله.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أ ن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوبي بيروت .

وأشارت الوكالة إلى سقوط عدد من الجرحى.