103 قتلى و211 جريحا في انفجار كرمان الإيرانية .. فيديو

انت الأن تتابع خبر103 قتلى و211 جريحا في انفجار كرمان الإيرانية .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل 103 شخصا وجرح أكثر من 211 آخرين في تفجير خارج مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان الإيرانية، بحسب هيئة الطوارئ الايرانية.

وأفادت مصادر أمنية رسمية أن التفجير نجم عن حقيبتين تحتويان على عبوات ناسفة.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن الانفجار كان نتيجة عملية إرهابية.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء نفي مصادر أمنية أن تكون التفجيرات انتحارية مؤكدة أنها جرت بواسطة حقيبتين بداخلهما عبوات ناسفة.

وقبل ذلك تحدث التلفزيون الإيراني عن انفجار إسطوانات للغاز قرب الطريق المؤدية إلى مرقد سليماني.

وأفادت الوكالات بسماع دوي انفجارين قرب مرقد سليماني، وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد "صاحب الزمان" في كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري.

وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثان" في المكان ذاته.

ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني في مطار العاصمة العراقية بغداد ومعه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي ورفاقهم.

ويوم مقتل سليماني في 3 يناير 2019 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي وجيز، أن الجيش الأمريكي قتل سليماني، بتوجيهات منه.

وتم تحويل مكان الهجوم الصاروخي الأمريكي إلى منطقة تشبه الضريح، مزينة بالشموع وبالورد.