انت الأن تتابع خبر بريطانيا .. الملك تشارلز الثالث قد يتنازل عن العرش لصالح الأمير ويليام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الممكن أن يتخلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث عن العرش مبكرا لصالح الأمير ويليام، كما فعلت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، وفقا لخبراء ملكيين.



وكشفت الملكة البالغة من العمر 83 عاما، وهي ابنة العم الثالثة للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، في خطابها بمناسبة العام الجديد في 31 ديسمبر أنها ستتنحى عن العرش في 14 يناير لصالح ابنها ولي العهد الأمير فريدريك.



ووفقا للخبير الملكي وكاتب السيرة الذاتية فيل دامبيير، ربما يتطلع الملك تشارلز إلى القيام بخطوة مماثلة بينما لا يزال ويليام وزوجته كيت ميدلتون صغيرين في السن.



وقال: "يجب أن يجعلك هذا تتساءل عما إذا كان الملك تشارلز، في غضون خمس أو عشر سنوات، قد يفكر في فعل الشيء نفسه إذا كانت صحته تعاني أو أنه يعتقد فقط أن الوقت مناسب لتوريث ويليام وكيت بينما لا يزالان صغيرين"، مضيفا: "لم تكن الملكة الراحلة تتنازل عن العرش أبدا بسبب ما حدث في عام 1936 عندما تنازل عمها عن العرش لوالدها. لكن الزمن يتغير".



وقد ردد الخبير والمعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز تعليقات دامبيير، الذي قال إن قرار الملكة مارغريت بالتنازل عن العرش مبكرا يمكن أن يكون لضمان مواكبة النظام الملكي للعصر، وهو أمر أعرب تشارلز عن اهتمامه بتنفيذه.