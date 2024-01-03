انت الأن تتابع خبر القسام تسقط طائرة إسرائيلية هيرمز 900 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن مجاهدو كتائب القسام وكتائب المجاهدين في عملية مشتركة، من إسقاط طائرة استطلاع صهيونية من نوع هيرمز 900 بصاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة.



كما تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من استهداف تجمع للآليات الصهيونية شرق حي التفاح والدرج بقذائف الهاون.



وسيطر المجاهدون على طائرة درون صهيونية خلال مهمة لها جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.



ودكوا تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، والإجهاز على 5 جنود صهاينة من نقطة الصفر شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وتدمير دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادات للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود شرق خزاعة جنوب قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.