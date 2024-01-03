انت الأن تتابع خبر نصر الله .. نحوُ ساعتين من التكرار .. وتأكيد للرد على اغتيال العاروري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عزّى، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، باستشهاد الشيخ صالح العاروريّ ورفاقه بالعدوان الذي استهدفه في الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرًا أنّ "الاحتلال يحاول تقديم صورة نصر باغتيال الشيخ صالح".

وقال في (ختام) كلمته الطويلة، إنّ "الاعتداء على الضاحية هو تطوّر كبير منذُ 2006، وإذا فكّر العدو شنَّ حربٍ على لبنان فإنّ قتالنا سيكون بلا سقوف أو قواعد، بكلّ ما ذكرناه في السنين الماضية، ومَن يفكّر بالحرب معنا سيندم إن شاء الله، والحرب معنا مكلفة جدًا، وإذا كنّا الآن نُداري؛ لأجل المصالح الوطنية اللبنانيّة، لكن إذا شُنت الحرب على لبنان فإنّ المصالح الوطنية تقتضي الذهاب بالحرب إلى الأخير".

وأضاف: "الجريمة التي وقعت (أمس) كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها، ولن تبقى دون ردٍ وعقاب، وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي".

وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله في كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت "يجب أنْ نقدم تبريكنا وتعازينا بشهادة اصحاب المناسبة الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه من الإيرانييين والشهيد الكبير الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقه من الاخوة العراقيين الذين استشهدوا معه، لعائلاتهم الشريفة نجدد تعازينا لفقد الاحبة وتبريكنا لحصولهم على هذا الوسام الالهي الرفيع”، وتابع “تعازينا ايضا لما جرى في كرمان من استهداف لمن يحيي هذه المناسبة، هؤلاء هم شهداء نفس الطريق والمعركة التي كان يقودها الحاج قاسم سليماني"، وأضاف "في أيامنا تختلط أفراحنا بالاتراح، وهنا نبارك للجميع وخاصة المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح بشارة الخلاص لكل المظلومين في هذا العالم، ونبارك بحلول العام الميلادي الجديد ونتمى للجميع أن يقضوا هذا العام افضل من الاعوام السابقة".

وقال نصر الله "أيضًا أبارك للمسلمين وخاصة السيدات مولد السيدة الزهراء والتي كانت وستبقى سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة"، وتابع "أيضًا أتوجه بالتعزية لفدناننا لأخ عزيز فقيد الجهاد والمقاوة والمسيرة الايمانية والجهادية الأخ محمد ياغي، لكل أهلنا في البقاع وخاصة عائله برحيله"، وأضاف "أيضًا نتقدم بالتبريك والتعزيوباستشهاد السيد رضي الموسوي هذا الشهيد التقي الرضي عرفناه منذ اكثر من 30 عامًا وكان يحب ان يقال له انه خادم هذه المقاومة وهذه المسيرة، نتقدم للامام الخامنئي وللشعب الايراني المضحي بالتعزية والتبريك".

وتابع السيد نصر الله “أيضًا نتوجه بالتبريك والتعزية بالشهيد الكبير نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورفاقه الذين استشهدوا بالأمس في عدوان اسرائيلي فاضح على الضاحية الجنوبية لبيروت، اتوجه إلى الأخ اسماعيل هنية وكل اخوانه في حماس والقسام والشعب الفلسطينيو العائلة الشريفة للشيخ صالح والعائلات الشريفة لكل الشهداء، بالتبريك والتعزية وأتوجه إلى الله أنْ يتقبلهم"، وأضاف "الشيخ صالح أمضى عمره في الجهاد والمقاومة والعمل والتقال والاسر والهجرة وختم الله سبحانه بهذه الشهادة العظيمة".

وقال السيد نصر الله "نعزي بكل الشهداء ونبارك لهم من غزة من المدنيين من نساء وأطفال وصغار إلى المقاتلين البواسل إلى شهداء الضفة الغربية، إلى شهداء العراق جراء العدوان الاميركي، الى سوريا من الشهداء المدنيين والعسكريين، الى شهداء اليمن الى شهداء البحر وعظمتهم عند الله، الى لبنان وكل شهدائه من كل الفصائل وشهداء الجيش اللبناني، لكل هؤلاء الشهداء وعوائلهم نتقدم بالتبريك والتعزية لما يقدموه من تضحيات وثبات وصبر وما نشاهد من هم من التوكل والتسليم والرضى والاستعداد للتضحية والاعتزاز والافتخار بهؤلاء الشهداء، والتحية لكل النازحين من القرى الامامية للتضحيات التي يقدمونها ولكل المقاومين عند الحدود"، وتابع "نؤكد أنّ نتائج هذه التضحيات لن يكون لها إلا النتائج المحمودة على فلسطين وكل المنطقة".

وأضاف نصر الله: "ما نتحدث عنه في كل المنطقة اليوم يحضر معنا الحاج قاسم سليماني، واليوم بشهداء كرمان يذكروني بكلمة للامام الخامنئي يقول بأن قاسم الشهيد يخيف العدو اكثر من قاسم سليماني الحي"، وتابع "اليوم نرى انهم يلاحقونه حتى ضريحه، هو الاكثر حضورًا رغم استشهاده في بنادقنا وصواريخنا وعبواتنا وفي دموع الاطفال ودعوات النساء والصبر الاسطوري وكل ما نراه اليوم من ثمار تضحيات هذا القائد الكبير على مدى سنوات طويلة". في إشارة إلى الانفجارين الذين وقعها، الأربعاء، في مدينة كرمان الإيرانيّة، حيثُ ضريحُ سليمانيّ، ما أدى إلى مقتل نحو 100 إيرانيّ.

ولفت نصر الله إلى أنّ "الحاج قاسم كان يركز على دعم حركات المقاومة، ونهجه كان هو التالي بأن يدعم حركات المقاومة عدة وعديدا وتصنيعا ومن علامات الاخلاص لديه ان تصل كل حركات المقاومة إلى الاكتفاء الذاتي لتعتمد بعد الله على قدراتها وامكاناتها وعلى مدربيها وعلى عقولها وستغني حتى عن العون الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية”، وتابع “على سبيل المثال كل ما يحصل اليوم في غزة هو وليد عمل بالحد الادنى لـ20 عامًا"، وأضاف "الأكثر حضورًا كان في محور المقاومة كان الشهيد الحاج قاسم في كل مراحل عمل المقاومة في مختلف الساحات من فلسطين الى لبنان الى العراق، وهو كان الشخصية المركزية في دعم المقاومة وأنْ تقوم علاقات وثيقة بين كل حركات المقاومة من لبنان إلى فسلطين والعراق واليمن".



وأكد نصر الله أنّ "محور المقاومة يلتقي على مفاهيم ورؤية استراتيجية واضحة، الأهداف واضحة والأعداء محددون واين مصلحة شعوب المنطقة وأين تكمن مصلحتها وسيادتها وفي الرؤية للمشروع الاسرائيلي"، وأوضح "لكن كل حركة مقاومة حيث هي تقرر هذا الموقف ام غيرهم حسب رؤيتها الوطنية وانسجامًا مع الرؤية الاستراتيجية ولا يأمر أحد أحدًا نتشاور ونستفيد من تجارب بعضنا البعض ولكن كل طرف يأخذ القرار الذي يراه مناسبًا".

وقدم نصر الله رؤيته لنتائج معركة طوفان الأقصى، في ستة عشر نقطة، معتبرًا أنّ طوفان الأقصى أسس لعدّة قضايا أساسيّة على طريق زوال دولة الاحتلال، معتبرًا أنّ المعركة أسست للهجرة المعاكسة، وكسر صورة "إسرائيل"، وأنهى موضوع التّطبيع، وأعاد القضية الفلسطينيّة إلى الواجهة، إضافة إلى الخسائر الاقتصاديّة والتكتم عليها، وانهيار أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وانهيار فكرة أنّ قُوى المقاومة مردوعة، وأنّ ما حدث عبرة للجميع، وأنّه أثبت أنّ المؤسسات والقانون الدولي ليسَ قادرًا على حماية أحد، أو حماية أيّ شعب، وما حدث أدى لانهيار صورة أمريكا، معتبرًا أنّها شريك أساسيّ في الحرب على قطاع غزّة، وأكد نصر الله أنّ "فلسطين من البحر إلى النّهر للفلسطينيين".