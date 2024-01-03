انت الأن تتابع خبر اتفاق تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، استعادة 248 من الجنود الروس في تبادل للأسرى مع أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانٍ لها عبر تلغرام: "إثر عملية تفاوض معقدة، تمت استعادة 248 عسكريًا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

من جانبها، أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخر، الأربعاء، في ضربات روسية قرب خطوط الجبهة في جنوب وشرق أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

وجاء قصف بيلغورود بعد هجمات واسعة النطاق في أوكرانيا، في مؤشر على تصعيد من الجانبين.