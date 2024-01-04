انت الأن تتابع خبر مصدر لبناني يكشف نتائج التحقيقات الأولية في اغتيال العاروري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر أمني لبناني بارز مطّلع على التحقيقات الأولية في عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري، إنّ "اغتيال العاروري حصل بواسطة صواريخ موجّهة أطلقتها طائرة حربية وليس عبر طائرة مُسيّرة".

وبيّن في تصريحاته لـ"فرانس بريس"، أنّ "الإصابة دقيقة ولا يمكن لمسيّرة أن تصيب بهذه الدقة، وأنّ الطائرة الحربية أطلقت ستة صواريخ، اثنان منها لم ينفجرا".

وأوضح المصدر ذاته أنّ: "صاروخين اخترقا سقف طابقين قبل أن يصيبا مكان الاجتماع إصابة مباشرة، وزنة الصواريخ مُقدّرة بنحو مئة كيلوغرام لكلٍّ منها".