انت الأن تتابع خبر بريطانيا ترفض توطين الفلسطينيين خارج غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عن رفضها لأيّ اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وشددت، في بيانٍ صدر عنها الأربعاء، على أنّ "غزة أرض فلسطينية محتلة وستظل جزءًا من دولة فلسطينية تقام مستقبلًا".

وأضاف البيان أن "المملكة المتحدة ترفض بشدة أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة"، وشدد البيان على أنّ "المملكة المتحدة تشاطر القلق مع حلفائها وشركائها بشأن ضرورة عدم إرغام أهالي غزة على النزوح من غزة أو الانتقال إلى خارجها".