انت الأن تتابع خبر صور وفيديو .. اغتيال قيادي بارز بحزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر محلية لبنانيّة إنّ غارةً جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي سكني في وسط بلدة الناقورة تسببت بأضرار كبيرة في المنازل المحيطة.

وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان، إنّه استشهد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة الناقورة.



وقالت مصادر (غير رسميّة) أنّ الغارة استهدفت مسؤولَ حزب الله في منطقة الناقورة "حسين يزبك" (الصورة أسفل الخبر) واثنين من مرافقيه ما أدى إلى استشهادهم. ولم يعلق حزب الله لغاية كتابة هذا الخبر.



في ذات السياق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إنّ مُسيرة للاحتلال أطلقت صاروخًا موجهًا على حي الجامع في بلدة يارون جنوبي لبنان.



