انت الأن تتابع خبر غارات أميركية بريطانية جديدة على اليمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدفت الغارات الأميركية البريطانية منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن بحسب ما فادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وكانت القيادة الوسطى الأميركية قالت إنها دمرت صاروخا مضادا للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر فجر السبت.

وذكرت أيضا أن الصاروخ كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية بالمنطقة.

هذا ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن قائد هيئة الأركان المشتركة في الجيش أن الضربات الموجهة للحوثيين هدفها منع وقوع نزاع مستقبلا.

وأضاف قائد هيئة الأركان أن بلاده لا تريد انتهاج طريق تصعيد أوسع نطاقا في المنطقة.

من جهتهم أعلن الحوثيّون في اليمن الجمعة استهداف سفينة نفطيّة بريطانيّة في خليج عدن، في إطار الردّ على الضربات الأميركيّة والبريطانيّة على مواقع تابعة لهم ودعما لقطاع غزة.

وأكّد المتحدّث العسكري باسم الحوثيّين العميد يحيى سريع في بيان مقتضب "استهداف السفينة النفطيّة البريطانيّة مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحريّة المناسبة"، مشيرا إلى أنّ الإصابة كانت "مباشرة ما أدّى إلى احتراقها".