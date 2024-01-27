انت الأن تتابع خبر الخارجية الفلسطينية: استمرار الإبادة هو تحدي للعدل الدولية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيّة "أنّ الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".



وترى الوزارة، في بيان صدر عنها السبت، أن "استمرار حرب الإبادة الجماعية لشعبنا تحدٍ اسرائيلي لقرار المحكمة، وامعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء".



وأدانت "استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على شعبنا لليوم 113 على التوالي، في امعان اسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن".