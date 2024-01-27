انت الأن تتابع خبر غداة قرار العدل الدولية .. غزة تغرق بالماء والجوع والدم والإدرينالين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غداة قرارِ محكمة العدل الدّولية، الذي وصِف بالتاريخيّ، رغم أنّه جاءَ خجولًا بعضَ الشيء، ولا يلبي تطلعات المدنيين الفلسطينيين بفرضِ وقفٍ دائم لإطلاق النار، يبدو الواقع في غزّة أقلّ عدلًا وأقلّ أمنًا أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إذْ يدخل العدوان يومه الـ113 وسط احتدام التوغل الإسرائيلي في خانيونس، ونزوح آلاف النازحين أصلًا لمرة أخرى منها إلى رفح، التي فاضت بمَن فيما، كما تفيضُ الخيام بمياه الأمطار، وكما تفيضُ نفوس الغزيين بالجوع والخوف والإردينالين.

وقد أفادت مصادر فلسطينيّة استشهاد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، وأفادت مصادر طبية، بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع، واستشهاد 9 مواطنين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خانيونس.

وقد قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت عدة قذائف صوب منازل في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى ذلك إلى ارتقاء شهداء وجرحى، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص صوب المواطنين الذين يتنقلون في الأطراف الجنوبية من حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عديد الاصابات.

وفجر السبت، استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة، واستهدفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية في محيط شركة الكهرباء في مخيم النصيرات، وسط القطاع، وبحسب المصادر ذاتها، ارتقى 28 شهيدًا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ 24 ساعة.

في ذات السياق، قالت بلدية غزة إنّ قوات الاحتلال دمرت محطة الصرف الصحي B7 في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، والتي تخدم نحو 180 ألف نسمة في مناطق شرق المدينة، ما تسبب بطفح الصرف الصحي في المنطقة وتسربه للمناطق المجاورة للمحطة.

وذكرت البلدية في بيان صحفيّ لها السّبت، أن 30 ألف كوب من المياه العادمة ترد يومياً للمحطة، وأن الاحتلال استهدف المرافق الأساسية للمحطة ودمرها بالكامل، حيث تم تدمير المولدات والمضخات وباقي المرافق في المحطة.

وأكدت البلدية أنّ خطرًا كبيرًا يتهدد المناطق المجاورة للمحطة في حالة استمرار تدفق المياه العادمة، وأن كارثة صحية وبيئية كبيرة تلوح في الأفق بسبب استمرار فيضان مياه الصرف الصحي.



