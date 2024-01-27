انت الأن تتابع خبر أوغندا تتبرأ من القاضية التي تفوقت على مندوب الاحتلال في العدل الدولية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبرأت أوغندا من موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية "لمنع الإبادة الجماعية" التي تحدث في قطاع غزة، واعتبرت أنّ ذلك الموقف "لا يمثل البلاد".

وقال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري، عبر حسابه في منصة إكس، إنّ "حكم القاضية في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين".

وأضاف أنّ "أوغندا عبرت عن دعمها محنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة".

وكانت نشرت محكمة العدل نص قرارها الصادر الجمعة، والذي يفرض على دولة الاحتلال تدابير مؤقتة "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوًا في لجنة القضاة الـ17، وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الـ6 التي فرضتها محكمة العدل، بما في ذلك تدبيران حظيا بموافقة زميلها (الإسرائيلي) القاضي أهارون باراك.

وقد لقي موقف سيبوتيندي انتقادات واسعة لها ولكمبالا، خاصة أنها تفوقت على مندوب دولة الاحتلال في الاعتراض على قرار المحكمة.

وانفردت القاضية الأوغندية بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة، بمن فيهم باراك، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورًا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع، ومعاقبة المحرضين.





