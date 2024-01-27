انت الأن تتابع خبر حرائق الغابات في كولومبيا أتت على نحو 17 ألف هكتار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أتت حرائق غابات على أكثر من 17 ألف هكتار في كولومبيا منذ نوفمبر، وفق ما أعلنت السلطات الكولومبية، فيما تواجه أكثر أشهر يناير حرًا منذ عقود، حيث سُجِّل أكثر من 340 حريقًا في تلك الفترة مهدت لها فترات طويلة من الجفاف ودرجات حرارة مرتفعة قياسية.

وقالت وزيرة البيئة الكولومبية في مؤتمر صحفي، السبت، "هناك حريق في نيفادا ديل كوكوي"، وهي محمية طبيعية تقع على مسافة نحو 250 كيلومترا شمال شرق بوغوتا"، ويشتعل حريق على مسافة تبعد حوالي 900 متر من حي إل بارايسو شرق بوغوتا.

ومنذ الاثنين الماضي، تكافح كولومبيا حرائق عدة قرب العاصمة، بما فيها حرائق في الجبال المطلة على بوغوتا، ونصحت السلطات السكان الذين يعيشون في محيط المناطق المتضررة بتجنب الخروج بسبب سوء نوعية الهواء.