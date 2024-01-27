انت الأن تتابع خبر ارتفاع المعدل السنوي للهطولات المطرية إلى 54٪ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، في بيانٍ لها السبت، إنّ "المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح السبت، إلى ما نسبته 54 بالمئة".

وأضاف الوزارة أنّ "المعدل ارتفع خلال يوم واحد بنسبة 10بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد، والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا ، علماً بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي، كانت 39,7 بالمئة".

وقالت إنّ "كميات مياه الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت حتى صباح السبت نحو 5 ملايين متر مكعب، لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 111 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين كلية 38,5 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب، وأن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون خلال 24 ساعة بلغت 74,2 ملم".