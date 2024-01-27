انت الأن تتابع خبر رئيس وزراء إسرائيلي أسبق يطالب بوقف الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب على قطاع غزة فورا وإعادة المخطوفين.

وأضاف اولمرت: "لو كنت رئيسا للوزراء الآن ما كنت لأعلن القضاء على حماس".

على صعيد آخر، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن اقتراح الحكومة البريطانية خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب بين حماس وإسرائيل.

وأوضحت أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ناقش خلال هذا الأسبوع الخطة مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة بريطانيا تقضي بوقف الأعمال العدائية والإفراج عن الرهائن والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، كما تقضي بتحديد أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية وتشكيل حكومة كفاءات تدير الضفة وغزة.

وتتضمن الخطة البريطانية اقتراحا بخروج قادة حماس من غزة إلى دولة أخرى.

وفيما يتعلق بالغارات المتبادلة بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي، استهدف جيش الاحتلال بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان بغارتين، بينما أكد حزب الله استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بصاروخ "فلق"، وأشار إلى تحقيق إصابات مباشرة.

وأشار الحزب إلى أنه استهدف "التجهيزات التجسسية في موقع الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة"، وأكد تحقيق إصابات مباشرة.