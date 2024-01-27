انت الأن تتابع خبر مقترحات من 10 دول لوقف الحرب .. واليوم التالي بدور شَرَفي لعباس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، أنّ "مسؤولين رفيعي المستوى من 10 دول يسعون لصياغة مجموعة من الاقتراحات لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارة القطاع بعدها".

وقالت الصحيفة إنّ "مناقشات المسؤولين تركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، سيتضمن إطلاق سراح أكثر من 100 أسير إسرائيلي لدى حماس مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأوضحت الصحيفة أنّها "استندت في تقريرها إلى مقابلات مع أكثر من 10 دبلوماسيين ومسؤولين آخرين مشاركين في المحادثات، وتحدث جميعهم دون الكشف عن هوياتهم".

وأضافت الصحيفة أنّ "المناقشات تتناول إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، حيث يناقش المسؤولون من البلدان العشرة نقل السلطة من الرئيس الحالي محمود عباس إلى رئيس وزراء جديد، مع السماح لعباس بالاحتفاظ بدور شرفي" حسب قولها.



وبحسب نيويورك تايمز، فإن المسؤولين يبحثون "أفكارًا كثيرة، أغلبها مؤقتة أو بعيدة المدى أو تعارضها بشدة بعض الأطراف، منها إرسال قوة حفظ سلام عربية إلى غزة لدعم وجود إدارة فلسطينية جديدة هناك".