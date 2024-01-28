انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفا و422 شهيد و65 ألفا و87 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الوزارة بأن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني نفاد مخزون الأوكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة بسبب استمرار الحصار.

وأفاد الهلال الأحمر في وقت سابق اليوم باستمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل.

وركز جيش الاحتلال قصفه على خان يونس خلال الأيام القليلة الماضية، واستهدف مستشفيات ومراكز لإيواء النازحين ما أدى لاستشهاد عشرات الشهداء والجرحى.