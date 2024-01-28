انت الأن تتابع خبر مصر:ألفاظ ضد الأونروا لم تستخدم على استشهاد 26 ألف فلسطيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين بالأونروا لم تستخدم احتجاجا على مقتل 26 ألف فلسطيني.

هذا وترأس وزير الخارجية شكري مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لجنة المتابعة والتشاور السياسي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه في منصة "إكس".

وأشار شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي إلى أن أزمات المنطقة تزداد تعقيدا، المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أن استمرار أزمة غزة يجعل المجتمع الدولي على مفترق طرق. وأضاف: "المخاطر في البحر الأحمر كانت بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة".

هذا وقد استقبل الوزير شكري، اليوم الأحد، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، في قصر التحرير وسط العاصمة القاهرة.

وقال الوزير السعودي: "الأولوية هي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.. المطلوب إلزام إسرائيل بالقانون الدولي".

وحول الاتهامات الموجهة إلى وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" قال شكري: لابد أن يكون هناك تحقيقا في الاتهامات وليس استباقا للإدانة". مؤكدا "تفاجأنا بالاتهامات الموجهة للأونروا".

وفي سياق آخر، ناقش شكري وبن فرحان تطورات الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الإفريقي.