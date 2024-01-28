انت الأن تتابع خبر لورد بريطاني يدعو إلى الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على صحرائه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا عضو مجلس اللوردات البريطاني، دانيال هانان، أمس السبت، إلى الاعتراف الكامل بـ”سيادة المغرب” على صحرائه وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكتين.



وكتب اللورد هانان، في مقال نشرته اليومية البريطانية (ذا ديلي تلغراف): “لا يجب أن نلغي الرسوم الجمركية فحسب، بل يتعين أن ننشئ ممرا رقميا بين طنجة وموانئنا لتقليل المعاملات الورقية وتسهيل الاستثمارات (…) ونسهر على أن تعترف سياستنا التجارية بشكل كامل بسيادة المغرب على الصحراء”.

يذكر أن النائب البريطاني، ليام فوكس، دعا هو الآخر المملكة المتحدة إلى تقديم دعمها الكامل للمغرب وأن تعترف بسيادته على الصحراء.



وبعث النائب البريطاني رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية، دفيد كامرون، أكد فيها على ضرورة اتخاذ “موقف أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة” بشأن قضية الصحراء المغربية.



وقال النائب المحافظ في هذه الرسالة إن موقفا أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسي ليس للعلاقات الدبلوماسية فحسب، بل أيضا من أجل السلام والتعاون الدولي.



وقال النائب المحافظ في هذه الرسالة إن موقفا أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسي ليس للعلاقات الدبلوماسية فحسب، بل أيضا من أجل السلام والتعاون الدولي.