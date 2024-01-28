انت الأن تتابع خبر ابن شقيق الرئيس السادات:أتفهم الغضب الإسرائيلي بسبب 7 أكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر، محمد أنور عصمت السادات أن حكومة إسرائيل يمكن أن تكون أكثر ذكاء، "فنحن ندرك أن لها الحق في الدفاع عن نفسها ولكنها أخذت ذلك إلى جانب متطرف".



وأشار لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تعليقا على تطورات الأحداث في قطاع غزة، أنه "يتفهم الغضب الإسرائيلي، بسبب القتل الذي ارتكبته حماس في المستوطنات واختطاف إسرائيليين في 7 أكتوبر".



ولفت إلى أنه يثق في الدولة المصرية، وأن القاهرة وتل أبيب ليستا أعداء، فهناك اتفاق سلام بين الجانبين لكن إسرائيل تحاول دفع الجنود إلى الحدود المصرية، "وهو أمر محرج للغاية"، حسب وصفه.



ونوه السادات أنه "فجأة من العدم قفزت قضية محور فيلادلفيا وتوتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب".



"على إسرائيل التفكير مرة أخرى"



وعن مسألة "سحب السفير المصري لدى إسرائيل"، أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه كان هناك تفكير في سحب السفير المصري لدى إسرائيل، وعدم تكلفته عناء التشاور مع مصر قبل خروجه للإدلاء بمثل هذه التصريحات.



وبالنسبة لمستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل، أكد السادات: "إذا كانت تل أبيب تهتم بالعلاقات مع مصر، فعليها أن تفكر مرة أخرى في كيفية المضي قدما في ذلك.. إنكم بتصريحاتكم تضعفون مكانة مصر في نظر شعبنا وفي عيون العالم وأعين العالم العربي.. مصر ملزمة بمساعدة سكان غزة والحفاظ على العلاقات مع إسرائيل".



وفي ختام حديثه للصحيفة العبرية، وجه عصمت السادات رسالة إلى إسرائيل قائلا: حاولوا أكثر أن تستمعوا إلى المصريين، نحن بالتأكيد نتفهم ألمكم في 7 أكتوبر، لكن حملة الانتقام ضد سكان غزة يجب أن تتوقف".

ومحمد أنور عصمت السادات هو نائب سابق في مجلس الشعب المصري (عمال) في عهد مبارك. عن محافظة المنوفية دائرة تلا قرية ميت أبو الكوم. من أوائل الدفعة التجارية (قبطان أعالي البحار). ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات وشقيق طلعت السادات. وفاز بمقعد خلال الانتخابات البرلمانية عقب ثورة 25 يناير عن الدائرة الثانية (فردي) المنوفية وهو مؤسس حزب الإصلاح والتنمية.

وشارك بنشاطة الملحوظ في السياسة المصرية، وانتخب له في عام 2005 إلى مجلس الشعب المصري (البرلمان). وكان عضوا في لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب. وهو أيضا عضو نشط في المجلس المصري للشئون الخارجية (ECFA). وشارك في عدد من المنظمات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤتمرات وحلقات العمل في مصر والعالم العربي وأوروبا. نشر مقالات مختلفة في الصحف المصرية مع المصالح الخاصة والسياسية على قضايا التنمية في مصر. وهو مؤسس ورئيس لمنظمة السادات التنمية والرعاية الاجتماعية، وهي منظمة لا تستهدف الربح في مصر (منظمة غير حكومية)، بهدف تعزيز التنمية والتخفيف من وطأة الفقر في دائرته (تلا).

وكان خلال عضويتة القصيرة التي قدم فيها مشاريع قوانين عديدة واستجوابات عديدة ابرزت دوره كنائب قوى مما أدى إلى سعى الحزب الحاكم لاقصائة. قدم بعض الطلبات التي ذاع صيتها وأبرزت دوره كنائب يستخدم دوره الرقابى في طلب التحقيق مع زكريا عزمي في غرق العبارة حيث أنة صديق مالكها إضافة إلى ما يثار ضده من شبهات في ذلك.