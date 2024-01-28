انت الأن تتابع خبر وفد أممي من 14 دولة يزور الأقاليم الجنوبية المغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يزور وفد دبلوماسي رفيع المستوى، يضم ممثلين دائمين لـ 14 دولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، الأقاليم الجنوبية المغربية في زيارة ستدوم أربعة أيام بالعيون ويومين بالداخلة، للاطلاع عن كثب على الوضع السوسيوـ اقتصادي والسياسي والحقوقي بالمنطقة، بحسب حسب جريدة هيسبريس المغربية.



وحسب مصادر الجريدة فإن الوفد الدبلوماسي يضم جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، والممثلين الدائمين لكل من البحرين واليمن، وجزر القمر والسنغال، إلى جانب الرأس الأخضر، ومملكة اسواتيني، والغابون، وغامبيا، وغينيا الاستوائية، ومالاوي، وتوغو، والسرياليون وزامبيا.

وأضافت المصادر ذاتها أن “زيارة الوفد الأممي تحمل تأكيدا على دعم دول أعضائه للوحدة الترابية للمغرب، ولسيادته على أقاليمه الجنوبية”، مشيرة إلى أن “كل الدول التي يمثلها الوفد سبق أن افتتحت قنصليات بالأقاليم الجنوبية، باستثناء اليمن التي ما فتئت تعبر عن مواقفها الثابتة من النزاع المفتعل، وتجدد دعمها الواضح لوحدة المملكة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية”.

كما أوضحت مصادر هسبريس أن “الزيارة تأتي استجابة لتنزيل الرؤية الملكية والمبادرة الدولية للملك محمد السادس، المتعلقة بتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لجعل قارة إفريقيا مزدهرة وملتحمة”.



وينتظر أن يقوم الوفد الدبلوماسي بجولة ميدانية تشمل عددا من المشاريع والأوراش التنموية الهامة المنجزة بمدينة العيون على غرار القطب الجامعي ومشروع مدينة المهن والكفاءات، ثم كلية الطب والصيدلة، و”دار الحياة” والمخصصة لمرضى السرطان.