انت الأن تتابع خبر ثلاثة شهداء وقصف مكثف على بلدات جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 3 أشخاص، وأصيب عدد آخر بجروح؛ جراء غارة للاحتلال الإسرائيليّ استهدفت مساء الأحد، بلدة مروحين اللبنانية الحدودية.

وقالت مصادر أمنية في بيروت إنّ "المدفعية الاسرائيلية استهدفت ساحة بلدة حولا، وبلدة مركبا بالقذائف الفوسفورية، ما أدى إلى حالات اختناق ونقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى".

وأضافت أنّ "المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات الضهيرة وكفركلا وحرج بلدة مركبا ومنطقة مشعرون الواقعة بين بلدتي مركبا وطلوسة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي، أغار على بلدتي عيتا الشعب ومارون الراس".