انت الأن تتابع خبر مصادر: مصر ردت على الاحتلال بخصوص محور فيلادلفيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر فلسطينيّة، الأحد، إنّ "مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية، بقرارها الحاسم بعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي باجتياح الحدود الفلسطينية- المصرية في رفح"، أو ما يعرف بمحور فيلادلفيا، الذي كانَ قال رئيس وزراء الاحتلال إنّه سيتمّ السيطرة عليه.

ولفتت المصادر إلى تشديد مصر على أنّ "أي اعتداء على الحدود المصريّة- الفلسطينيّة، هو اعتداء على الأمن القومي المصري".

وبحسب المصادر التي تحدث لقناة "الميادين" (غير رسمية)، فإنّ الفصائل الفلسطينية أشادت بالموقف المصري، وعدّته "حمايةً للحدود وتعزيزًا للسيادة عليها"، مشيرةً إلى أنّ "مصر تمنع مشروع التهجير"، كما أضافت أنّ الفصائل الفلسطينية ترى الموقف المصري أنّه من "أهمّ المواقف التي ستمنع العدوان على منطقة الحدود".

وقبل أيام، كان أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، أن "سعي إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر" سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدّي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية".

وقال رشوان، في بيان على الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات "إن الفترة الأخيرة قد شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم، وادّعاءات باطلة، بشأن وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوّناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية".

يُشار إلى أنّ محور فيلادلفيا أو ما يعرف بصلاح الدين يوازي للحدود بين مصر والقطاع بطول 14 كيلومترًا من البحر الأبيض المتوسط غربًا إلى معبر كرم أبو سالم شرقًا. وقد أنشئ عليه معبر رفح البري، الذي يمثل المنفذ الرئيسي للغزيين على العالم الخارجي.