انت الأن تتابع خبر صور وفيديو .. المقاتل الأنيق يتصدّر وسائل التواصل .. فما قصته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، الإثنين مشاهد من "التحام مجاهديها مع آليات العدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأثار ظهور أحد مقاتلي القسام، خلال تصدي لتوغل دبابات الاحتلال، في مناطق غرب خانيونس، في مقطع الفيديو وهو يرتدي معطفًا طويلًا "بالطو/ مونطو"، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذْ ظهر أحد المقاتلين، وهو يهاجم إحدى الدبابات وهو يرتدي "بالطو"، ويحمل بيده قاذفًا مضادًا للدروع.

يأتي ذلك فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لتوغلات الاحتلال الإسرائيلي على كافة محاور القتال في قطاع غزة، في اليوم الـ115 للعدوان.